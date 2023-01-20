Алексей Потапенко (Потап) похвастался, что его запретили в россии, поделившись постом в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - известный украинский артист и продюсер. Звезда еще до полномасштабного вторжения покинул Украину и долгое время не возвращался обратно. Но осенью Потап объявил, что уже некоторое время в Украине и просто брал паузу. Также Алексей похвастался, что его зачислили в террориальную оборону, когда он еще был за пределами Украины. А в этот раз Потапенко показал, как его запретили в россии.

"Всегда мечтал стать запрещенкой! Но это высший пилотаж - дискредитация целой армии это Сила! Пойду включу «Потап и Настя» погромче, я всегда знал,что мои песни - это оружие!", - написал Алексей.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Та все уже поняли какая у Потапа жизненная позиция. Не надо так из трусов выпрыгивать со своими песенками! Куда там оружие!!! Сядьте поплачьте с Монатиком!";

"Сегодня играешь джаз, а завтра родину продашь";

"Эта Россия совсем тронулась. Одна большая палата, больные не лечатся".

Напомним, Потап показал последнее видео, которое снял известный режиссер, погибший под Бахмутом

А еще Politeka писала, что Потап похвастался, сколько денег собрал вместе с Каменских и чем сейчас занимается

Также Politeka сообщала, что Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе



