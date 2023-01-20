Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая стала популярной артисткой благодаря "Фабрике звезд", где ей удалось победить. Также Цибульская стала кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, с которым вместе крестили мальчика друга артиста. Не забывает Оля и об Инстаграм, где в этот раз показала, в какую беду попала.
"Я застряла в лифте и выключили свет", - написала Оля.
На следующем сторис Цибульская рассказала, что у них в лифте на случай отключения света ничего не было. В нем только оставили стул, на котором можно посидеть, ожидая спасения.
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"На кураже, что купила себе юбку, залетела в лифт, забыв о графике. График плавающий, как мой вес, потому... Где-то заикала одна Шер", - продолжила Оля.
После этого Цибульская показала слова поддержки, которые получила от фанатов.
"Прежде чем покажу, что было далее, спасибо всем за это", - написала Оля.
А далее Цибульская показала, как ее спасатель вытащил из лифта. Оля призналась, что он взял ее на руки и достал через дырку между этажами.
Напомним, кума Дзидзьо Цибульская призналась, через что пришлось пройти ради популярности
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Также Politeka сообщала, что Цибульская честно ответила, готова ли на пластическую операцию ради успехов в карьере