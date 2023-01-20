В Инстаграм Евгений Клопотенко прдеставил интересный рецепт супа харчо, для всех желающих взбодриться и согреться с пользой. По словам шеф-повара, он хочет, чтобы этой зимой каждому было тепло-тепло.

«Он вот как раз для такой погоды, потому что плотный насыщенный бульон, от которого губы склеиваются, пряности и такое ощущение, будто вашу душу завернули в мягкое одеяло. Обязательные пряности: хмели-сунели, чили, кориандр и зира. Плюс мы добавим орегано, кинзу, чеснок, немного ткемали и грецкие орехи, это будет заигрывать и давать вайб страсти. Ну прямо вот оно» - рассказал Клопотенко.

Сначала на противень следует выложить лук и чеснок, разрезанные пополам, 400г говяжьих ребрышек (или говяжью грудинку). Далее запекаете 20 минут при 220 градусах.

Затем переложите все в кастрюлю, залейте тремя литрами воды и варите 90 минут.

Запекать мясо с овощами нужно, чтобы бульон имел более богатый вкус. После берете еще один лук, нарезаете кубиком, выкладываете на разогретую с маслом сковороду, добавляете 300г говяжьего фарша и жарите несколько минут. Нужно постоянно помешивать фарш.

После этого бросаете в фарш 100г промытого риса, добавляете 2 ст.л. томатной пасты и 1-2 черпака бульона из-под ребер. Тушите то все 7 минут на тихом огне. Отдельно смешиваете чайную ложку хмели-сунели, немного кориандра, чайную ложку орегано, половину чайной ложки зир и если есть ткемали, то 2-3 ст.л ткемали. Добавляете все в фарш.

Бульон процедите, лук и чеснок выкиньте. Процеженный бульон доведите до кипения, добавьте фарш, поставьте огонь на минимум и варите 15-20 минут. С ребер уберите косточки, нарежьте мясо и добавьте в суп. Измельчите 50г грецких орехов и добавьте в пищу вместе с половиной измельченной головки чеснока, половиной чайной ложки чили.

Проварите 20 минут, снимите с огня и добавьте 7 измельченных веточек кинзы.

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