На своей странице в Instagram артист рассказал о подарке и последнем сообщении от Дениса Монастырского, с которым они были хорошо знакомы.

"В прошлом году в свой день рождения я был на Харьковщине, где еще шли боевые действия. Когда уже подъезжал к Харькову, меня набрал Денис Монастырский, поздравить, и в разговоре спросил, где я, собственно, сейчас. Услышав где, сказал: "Как вернешься в Киев, заходи. Есть подарок, символический". Когда встретились, он вынес маленький футляр, в котором была старенькая детская скрипка. Тогда же рассказал, что это скрипка из музыкальной школы именно в Харькове. Школы, которую разбомбили россияне, а скрипка чудом уцелела... Откровенно, это был один из самых трогательных подарков, которые я получал за всю свою жизнь", – вспоминает Святослав Вакарчук.

21 января украинцы провели в последний путь Дениса Монастырского, Евгения Енина и других погибших в результате авиакатастрофы в Броварах.

"Сильные, смелые, человечные (именно так о них говорят все, кто мог общаться лично), настоящие профессионалы и патриоты. Огромная потеря для нашего государства... ps последним сообщением, которое я получил от Дениса в переписке, был украинский флаг... Вечная память вам, друзья", - добавил лидер "Океана Эльзы".

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