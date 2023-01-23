Победительница "Холостяка" Екатерина Лозовицкая решила высказаться о том, что скрывала и держала в себе на проекте.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Лозовицкая победила на проекте "Холостяк", но рассталась с Алексом Топольским после шоу. Именно это не вызвало удивление в сети, однако поклонникам было что обсудить.

«Здесь не будет самоутверждения за счет других и злорадства, потому что у меня с самооценкой все ок. А теперь по существу… Во-первых, каждый мужчина, чтобы построить отношения со зрелой женщиной, должен сам стать зрелым. Во-вторых, знать, кто он, что ему нужно от жизни и от партнера, какие ценности имеет и какие ищет в женщине.

В наших отношениях с Алексом, к сожалению, ухаживаний требовал к себе он. Похвалы, подарков, поступков, слов восхищения… В моем понимании – это имеет место быть тогда, когда мужчина что-то для этого сделал, а не просто родился» - призналась Катерина, почему не выдержала отношений.

Также она рассказала, чего ей не хватило в отношениях:

«Я хотела иметь надежное плечо рядом, чтобы меня ценили, слышали и понимали. Хотела, чтобы обо мне заботились, когда заболела. Хотела получить цветы, хоть раз.

Хотела больше времени вместе. Хотела новых общих эмоций. Хотела вместе куда-то уехать, а не получать отказ на два моих предложения. Хотела, чтобы интересовался моей жизнью и просто помнил, в каком городе на съемках я нахожусь».

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