Известная певица Тина Кароль решила показать, чем продолжает увлекаться вне зависимости от концертной деятельности. Как известно, артистка активно занимается йогой, спортом и интересуется различными практиками.

37-летняя Кароль активно взялась за спорт. У себя в социальных сетях она показывает свои тренировки и необычные увлечения, стараясь с прошлого года больше показывать личное. В этот раз певица показала, как стоит на гвоздях. Видео она опубликовала в Телеграм-канале.

"Это моя трансформация в спорте. Мой день сопровождается необычным действием – стойкой на гвоздях, к которому я пришла в этом году. Это больно" - говорила еще год назад Тина.

«Красавица обожаю тебя солнце; Прекрасная🥰❤️; Красавица😍; Лучшая! Обожаем тебя 🫶🏻; Очень хорошая; А можно еще немного архивчику😍

Тина брось еще кружочек 🥹🫶🏻🥹; Я на свое др съела в Макдональдсе все что было, также Тина; Добрый вечер, расскажите больше как питаетесь, как так похудели, вы писали что инсулин причина того что не худеешь, расскажите об этом больше пожалуйста.

Тина - это пример сильной женщины, талантливой певицы! Красоточка!».

Напомним, певица Кристина Соловий поразила заявлением в адрес Тины Кароль.

Также сообщалось об ответе Тины Кароль – Соловий.

Также Politeka писала, что Кристина Соловий показала покорившего ее участника "Голос страны".