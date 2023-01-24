Известная певица Тина Кароль решила показать, чем продолжает увлекаться вне зависимости от концертной деятельности. Как известно, артистка активно занимается йогой, спортом и интересуется различными практиками.
37-летняя Кароль активно взялась за спорт. У себя в социальных сетях она показывает свои тренировки и необычные увлечения, стараясь с прошлого года больше показывать личное. В этот раз певица показала, как стоит на гвоздях. Видео она опубликовала в Телеграм-канале.
"Это моя трансформация в спорте. Мой день сопровождается необычным действием – стойкой на гвоздях, к которому я пришла в этом году. Это больно" - говорила еще год назад Тина.
«Красавица обожаю тебя солнце; Прекрасная🥰❤️; Красавица😍; Лучшая! Обожаем тебя 🫶🏻; Очень хорошая; А можно еще немного архивчику😍
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Тина брось еще кружочек 🥹🫶🏻🥹; Я на свое др съела в Макдональдсе все что было, также Тина; Добрый вечер, расскажите больше как питаетесь, как так похудели, вы писали что инсулин причина того что не худеешь, расскажите об этом больше пожалуйста.
Тина - это пример сильной женщины, талантливой певицы! Красоточка!».
Напомним, певица Кристина Соловий поразила заявлением в адрес Тины Кароль.
Также сообщалось об ответе Тины Кароль – Соловий.
Также Politeka писала, что Кристина Соловий показала покорившего ее участника "Голос страны".