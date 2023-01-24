Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт известный украинский юморист, который писал шутки для "Квартал 95". Звезда решил пойти на проект "Холостячка", где поборолся за сердце Ксении Мишиной. Александру удалось победить на шоу и пара после шоу встречалась долгое время. Но в конечном итоге они разошлись, а после этого снова появились вместе, когда началось полномасштабное вторжение. Но после этого Эллерт переехал в США, где находится и сейчас.

Не забывает Александр и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Эллерт не смог пройти мимо развода Даши Квитковой и Никиты Добрынина.

"Квиткова и Добрынин это был последний оплот сопротивления. Все, закрывайте проект. То все от лукавого", - написал Александр.

Стоит отметить, что о разводе рассказала Даша в интервью Маше Ефросининой. Блогерка отметила, что после расставания грязного белья не будет на публике.

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