Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который занимается проектом "Холостяк". Звезда женат на красотке Кристине, которая ему родила уже троих сыновей. При этом пара не скрывает, что хочет еще минимум одного ребенка - дочь. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз жена Решетника решила поболтать с фанатами.

"Можете спрашивать", - написала Кристина в публикации.

"А хотелось бы еще девочку?", - спросил фанат.

"Очень, я верю, что будет. Когда вижу сейчас малышей у кого-то, сразу же спрашиваю у Гриши - когда?", - написала Кристина.

А до этого жена Решетника рассказала, собирается ли уезжать из Украины.

"Нет, конечно. Тут наш дом. Мы прожили с семьей уже год под ракетами, бомбами, сиренами, шахидами, выплакали все слезы, стали сильнее, в конце-концов, мы просто привыкли ко всему. Мы стали сильнее, а наши дети - взрослее. Это наш дом! Мы верим в победу и в наших военных. Чувствуем необходимость в нашем присутствии тут", - написала Кристина.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник высказался о разводе Квитковой и Добрынина

А еще Politeka сообщала, что жена Решетника поделилась печальными новостями о трех сыновьях

Также Politeka писала, что Решетник решил отвлечь украинцев романтичными кадрами с финала "Холостяка"



