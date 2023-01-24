Ранее Андре Тан уже рассказывал, что в этом году в моде будут искусственный мех, джинсовые вещи, маскулинные комплекты, кожа и корсеты. В этот раз на своей странице в Instagram модельер раскрыл еще 5 самых ожидаемых трендов в одежде на 2023 год.

Во-первых, по словам Андре Тана, культовой вещью моды 2023 года станет простая белая майка-алкоголичка. Носить ее можно на голое тело с любым низом – с юбкой/брюками или в самой простой, но беспроигрышной комбинации – с любимыми джинсами.

"Пайетки остаются в тренде в 2023 году, поэтому смело покупаем платья актуального оттенка - советую обратить внимание на нежно голубые и лазурные цвета, и носим их с трендовыми ботфортами и оверсайз шубами", - пишет дизайнер.

Он также подчеркнул, что must-have в любом гардеробе, который вам нужен уже сейчас – широкие брюки и джинсы. Носить их лучше с обтягивающим верхом, например с боди, кроп-рубашками, свитерами или, если хочется чего-то ярче — с корсетами и бра.

Стильное решение на весну-лето 2023 – это одежда с воланами и буфами; платья, блузы, пальто – ищите, что вам по душе, но приобрести вещь с таким интересным элементом на весну, дизайнер рекомендует! Легкость, нежность, утонченность и стиль – вот о чем этот тренд.

Пятый тренд – оверсайз бомберы. В этом году в тренде будут удлинены модели бомберов, а также варианты из необычных тканей, украшенные вышивками и другим декором. Они будут очень популярными, поэтому начинайте искать бомберы на весну уже сейчас.

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