Жена украинского ведущего Григория Решетника призналась, на каком языке ее семья разговаривает дома. Она также поделилась, как сыновья учат их правильному произношению. Кристина Решетник отвечала на вопросы своих подписчиков на своей странице в Instagram-Сториз.

Кристина Решетник рассказала, что в их доме звучит только украинский язык.

Более того, вдруг Григорий или Кристина скажут какое-то слово неправильно, то сыновья им укажут на ошибку и подскажут, как правильно.

"Только украинский. А дети, если услышат какое-то слово "не такое", исправляют. Из последнего, Ваня говорит "Мам, не тюрьма", а "в'язниця". Ты ведь не москаль", — вспомнила жена шоумена Григория Решетника.

Она также рассказала, как ее дети делают уроки и кого из мальчиков было труднее научить самостоятельно решать задачи и изучать теорию. Как оказалось, труднее всего было старшему сыну пары - Ивану. Он буквально отказывался, что-то делать сам.

"Ванюша сначала наотрез отказывался делать уроки самостоятельно. Нужно было, чтобы кто-то постоянно сидел рядом и "разжовывал" каждое слово. Я постепенно научила, что такого не будет - делаешь все самостоятельно, а я потом проверю. Ванюша молодец, уже делает домашку самостоятельно - иногда только спрашивает, если чего-то не понимает", - добавила Кристина Решетник.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.