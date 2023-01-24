В этот раз на своей странице в Instagram певец поделился с украинцами радостной новостью.

"Счастлив приобщиться к созданию самого ожидаемого украинского мультфильма — «Мавка. Лесная песня». Я подарил свой голос одному из анимационных героев ленты — забавному лесному обитателю — Шумнику Гуку. Он отвечает в Лесу за каждый шум и звук. Гук отважен и неугомонен, хотя и немного ворчливый. В случае чего — станет горой за друзей и даст отпор врагу. Этот персонаж будто создан говорить моим голосом — так сильно мы с ним похожи, потому что он честный, веселый и искренний, как и я", — рассказал Дзидзьо.

Увидеть, какие приключения ждут этого персонажа и главную героиню Мавку, можно будет со 2 марта.

Поклонники в комментариях поддержали Михаила Хому и отметили, что артист даже внешне очень похож на своего персонажа:

"Похожие бороды 😍ждем 💙💛";

"Надеюсь, это будет действительно вау, а не то, что было до сих пор";

"У вас невероятный талант и искреннее открытое сердце. Ждем с нетерпением премьеры мультика.🔥";

"Да, действительно похожи 😉".

На публикацию отреагировала и кума Дзидзьо певица Ольга Цыбульская, оставив в комментариях "🔥🔥🔥".

Напомним, Дзидзьо разъяснил, какие у него отношения с Цибульской и что он о ней думает.

Как сообщала Politeka, Михаил Хома поразил откровением о личной жизни и бывшей жене.

Также Politeka писала, что Дзидзьо появился в компании милой красавицы в вышиванке.