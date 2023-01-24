Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, которая также участвовала в "Танцях з зірками". Там артистка танцевала с Андреем Диким, с которым им удалось занять только второе место. И хоть благодаря проекту пара познакомилась, Андрей не может отпустить поражение на проекте, о чем признавалась Лилия. У пары есть двое детей - Полина и Диана. Ребрик на новом фото в своем блоге в Инстаграм решила показать, как Диана выглядела пять лет назад, поделившись фото в своем блоге.
"Свободу леопардам... 5 лет назад", - написала Лилия под кадрами.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какие хорошенькие девочки! Дианка еще такая маленькая!";
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Настоящая я": блондинка из "Женского квартала" поразила видом в обычной жизни, неудачные кадры
"Нажрался - на выход, дай другому": СМИ узнали, кого из министров могут выгнать
"Когда вы уже нажретесь": украинцы отреагировали на новое решение Шмыгаля после скандала
Шоптенко из "Танці з зірками" поделилась радостной новостью и неожиданным видео: "Долго думала..."
"На этом фото Диана очень похожа на вашу маму";
"Хорошее фото. Дианка очень похожа на бабушку, вашу маму. Прямо копия";
"Леопард ныне актуален. А вы-красавицы";
"Как красиво! Мама и дочь!";
"Боже, какая Полинка уже взрослая".
Напомним, Лилия Ребрик эмоционально обратилась к украинцам, поделившись семейными фото
А еще Politeka сообщала, что Ребрик растрогала кадрами со своими дочками в особенный день
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик обратилась к украинцам и попросила о помощи