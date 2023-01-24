Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, которая также участвовала в "Танцях з зірками". Там артистка танцевала с Андреем Диким, с которым им удалось занять только второе место. И хоть благодаря проекту пара познакомилась, Андрей не может отпустить поражение на проекте, о чем признавалась Лилия. У пары есть двое детей - Полина и Диана. Ребрик на новом фото в своем блоге в Инстаграм решила показать, как Диана выглядела пять лет назад, поделившись фото в своем блоге.

"Свободу леопардам... 5 лет назад", - написала Лилия под кадрами.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие хорошенькие девочки! Дианка еще такая маленькая!";

"На этом фото Диана очень похожа на вашу маму";

"Хорошее фото. Дианка очень похожа на бабушку, вашу маму. Прямо копия";

"Леопард ныне актуален. А вы-красавицы";

"Как красиво! Мама и дочь!";

"Боже, какая Полинка уже взрослая".

Напомним, Лилия Ребрик эмоционально обратилась к украинцам, поделившись семейными фото

А еще Politeka сообщала, что Ребрик растрогала кадрами со своими дочками в особенный день

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик обратилась к украинцам и попросила о помощи



