Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - успешная украинская рэп-исполнительница, которая прославилась благодаря своим песням на социальную тематику. Не забывает артистка и об Инстаграм, где в этот раз решила рассказать о проблемных волосах, поделившись кадрами в сторис.

"Расскажу вам о состоянии своих волос", - написала Alyona Alyona в своем блоге.

"В общем, была решила отращивать волосы. Всем, кому интересно мое грязное зеркало и мой натуральный цвет волос, он уже вот аж сюда, он вот такой. Такой сухой асфальт, серо-понятный, это крашеный. Но я хотела отращивать, чтобы побыть с натуральным, у меня уже тут очень хорошо видно седину. Вот смотрите, какая седина красивая. Но не буду отращивать далее волосы, на днях покрашусь, а знаете почему? Потому что волосы начали быстро жирнеть, мне так не нравится, что его нужно очень часто мыть. Вот...", - сказала Alyona Alyona.

"Как вы боретесь с жирностью волос?", - спросила артистка у фанатов.

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