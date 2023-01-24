Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала вторжения стал активно популяризировать украинскую кухню в Европе. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где в этот раз показал, как его заставили убрать кудри.

"Спасите человека, пожалуйста (то есть меня)", - написал Евгений под кадрами.

"Что случилось? Что случилось, как вы думаете, что я сейчас буду делать? Я буду сейчас стричься или нет?", - сказал Евгений.

"Не будет кудрей... Мне не разрешает женщина", - написал Евгений на еще одном сторис и показал ту самую женщину, которая ему запретила. Как оказалось, это пиар-директор Клопотенко Даша.

"Привет, я Даша, пиар-директорка Евгения и тот человек, который не дал ему отрастить кудри. Извиняйте, но так надо, до конца года Евгению ходить с чубом", - сказала Даша.

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