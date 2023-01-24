Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский певец, который женат на актрисе Снежане, которая является еще и его менеджером. У пары есть трое детей - Елисей и Веселина, а также старшый сын Артур, которого Снежана родила от прошлых отношений, но он уже взял фамилию Сергея.

Не забывает Снежана и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Бабкина поделилась неожиданным открытием. Как оказалось, Филипп Киркоров отправился в тур по Германии.

"Тур по Германии? Что это за фигня такая?!! Как такое возможно", - написала Снежана.

"Сергей Бабкин уже начал расследование".

"2022 год - война в Украине, вы продолжаете возить российских артистов? 2023 год, вы везете Киркорова? И при этом у вас на сайте написано "Нет войне!". Верх цинизма!", - продолжила Снежана на следующем сторис, рассказав, какая компания занимается подобным.

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