Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". А недавно появилась новость, что знаменитость развелся со своей женой, с которой с конца лета не появлялся вместе. При этом пара пока не комментирует эту информацию.
Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где в этот раз показал, как снова отправился к фронтовой зоне, поделившись кадрами в своем блоге.
"Стреляют постоянно. Одна женщина пришла за помощью, у нее с утра на огороде мина впала. Женщина сказала "Теперь картошку высажу, ибо лунка уже есть", - написал Владимир в своем сторис.
"Приехали в Купянск, точнее в Купянск-узловой, и тут постоянные прилеты, не знаю, вам чуть сейчас или нет, вот снова - бух... Да...", - сказал Владимир в сторис, пытаясь продемонстрировать взрывы в городе.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Мы уже дома": Повалий вывезла из Киева старенькую маму, выяснилось, куда именно
"Круто взялись": громкие увольнения согласованы, полный список фамилий
"Вот и все": скандал с продуктами для ВСУ не прошел даром, кто уже поплатился
В скандале с начальником патрульной полиции неожиданный поворот: "Выкручиваются, как ужи"
"Тут фронт рядом, сильно все пострадало, но города потихоньку возвращаются к жизни: уже есть свет, почти везде вода, а вот с отоплением пока плохо", - написал Владимир на втором сторис.
Напомним, Остапчук потроллил украинцев, которые устроили элитную вечеринку в Куршевеле
А еще Politeka сообщала, что Остапчук пожаловался на самочувствие, обратившись за помощью
Также Politeka писала, что Остапчук после разрыва с Горняк неожиданно вспомнил о первой жене