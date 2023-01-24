Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". А недавно появилась новость, что знаменитость развелся со своей женой, с которой с конца лета не появлялся вместе. При этом пара пока не комментирует эту информацию.

Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где в этот раз показал, как снова отправился к фронтовой зоне, поделившись кадрами в своем блоге.

"Стреляют постоянно. Одна женщина пришла за помощью, у нее с утра на огороде мина впала. Женщина сказала "Теперь картошку высажу, ибо лунка уже есть", - написал Владимир в своем сторис.

"Приехали в Купянск, точнее в Купянск-узловой, и тут постоянные прилеты, не знаю, вам чуть сейчас или нет, вот снова - бух... Да...", - сказал Владимир в сторис, пытаясь продемонстрировать взрывы в городе.

"Тут фронт рядом, сильно все пострадало, но города потихоньку возвращаются к жизни: уже есть свет, почти везде вода, а вот с отоплением пока плохо", - написал Владимир на втором сторис.

Напомним, Остапчук потроллил украинцев, которые устроили элитную вечеринку в Куршевеле

А еще Politeka сообщала, что Остапчук пожаловался на самочувствие, обратившись за помощью

Также Politeka писала, что Остапчук после разрыва с Горняк неожиданно вспомнил о первой жене



