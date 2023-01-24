Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Звезда не забывает и об Инстаграм, где в этот раз решила обратиться к своему тайному поклоннику, развеселив украинцев.

"Кто-то у дверей постоянно оставляет цветы, но я хочу напомнить, что я живу в 135-й квартире, а не в 54-й...и на 15-м этаже а не на 3-м", - написала Леся и поделилась фотографией, где позировала с букетом тюльпанов.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков, включая шеф-повара Владимира Ярославского, солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, актрису Ирину Сопонару и телеведущую Машу Ефросинину, а также написали комментарии:

"То может не для вас?";

"Ну главное сердцем чувствовать, что то Вам";

"Главное, чтобы ты их всегда находишь)";

"Вот интуиция, Леся, свое где угодно почувствуешь))";

"А скоро весна! Скорейшей победы!";

"Блин, вы мне глаза открыли. Заставили посмотреть на вещи некоторые по другому";

"Понимаю Вашу проблему... Моя доставка еды почему-то всегда под дверью соседей покидает".

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