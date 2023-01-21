Как пишет Politekka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда Нового канала. Не забывает артистка и об Инстаграм, где в этот раз показала свои губы и рассказала, делала ли что-то с ними.
"Если сейчас мне кто-то напишет, что я уколола губы, я буду блочить всех. Ибо я ничего не вколола. У меня они посинели, я не знаю, может это под кофту. Я не понимаю, но вот такие у меня синие штучки на губах. Все, я честно говорю. Как вколю, то покажу", - сказала Никитюк в сторис.
После этого Никитюк показала своего мецената по кличке Рафик, который был в краске.
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"Телефонное совещание. Начался ковид, детям было грустно и они покрасили собаку. Выстригать потом...", - написала звезда в сторис.
Также Никитюк похвасталась, как отдыхала на побережье океана, поделившись соответствующим фото. Как оказалось, Леся ездила в отпуск прямо перед полномасштабным вторжением.
"За 7 дней до полномасштабной войны. Такое себе напоминание iPhone", - написала звезда.
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