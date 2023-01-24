Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская артистка и солистка группы KAZKA. Звезда прославилась благодаря проекту "Х-Фактор", где спела авторскую песню "Свята", впечатлив даже судью Настю Каменских. В итоге композиция стала хитом среди украинцев, а Зарицкая стала настоящей звездой.

Не забывает Александра и об Инстаграм, где в этот раз показалась перед зеркалом. Звезда была только в полотенце, рассказав о своем "ритуале".

"А вы тоже принимаете душ и делаете все маски мира ночью, когда есть свет, на всякий случай, вдруг утром не будет?", - написала Александра.

Стоит отметить, что Зарицкая начиная с "Танців з зірками" начала активно худеть. За проект ей удалось сбросить 20 кг, а после этого еще около десяти. Поэтому можно в очередной раз оценить фигуру звезды, которая плотно поработала над собой.

А до этого Зарицкая показала, как катается на коньках.

"Лучше поздно, чем никогда. Я первый раз на коньках. Или первый раз в сознательном возрасте. Два раза упала, ничего. Норм) Не бойтесь делать то, о чем давно мечтали. Да, это играет на катке наша песня", - написала Александра.

Напомним, похудевшая Зарицкая KAZKA впечатлила новым образом и рассказала о концертах

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