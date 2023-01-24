Известная певица Тина Кароль продолжает показывать забавные ролики в сети и привлекать внимание к себе. Недавно артистка призналась, что имела серьезные проблемы с весом и похудением, а теперь может говорить и быть более открытой.
Артистка в последнее время стала активнее рассказывать о себе, удивлять рассказами о личных успехах. Также Тина стала больше делиться простыми роликами без постановок. В этот раз фанаты оценили по-своему.
«Челендж – дайте Леопарды – шагает по Миру; Поддерживаем – леопарды Украины; Потому что счастье это найти человека, который будет держаться за тебя как Шольц за Леопарды😁
Тина Кароль просто замечательная певица и красивая девушка; Beautiful natural look. Stunning; Доброе утро красавица очаровательная моя; Класс» - пишут фанаты.
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Не так давно звезда призналась, что потеряла вес только благодаря обновленному подходу к своему здоровью.
«Ежедневные стрессы, картизол на пике. .. только потом прозрение. Поняла, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела как самостоятельно» - призналась Кароль.
Напомним, певица Кристина Соловий поразила заявлением в адрес Тины Кароль.
Также сообщалось об ответе Тины Кароль – Соловий.
Также Politeka писала, что Кристина Соловий показала покорившего ее участника "Голос страны".