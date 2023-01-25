Какой овощной салат мы чаще всего готовим зимой? Да, это винегрет. Такой простой на первый взгляд салат тоже может вас удивить! Кроме простоты приготовления, он еще очень полезен, ведь содержит только вареные сезонные овощи и никаких дополнительных соусов.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как сделать винегрет особенным и дал свой рецепт.

Евгений Клопотенко отметил, что овощи для таких салатов лучше не отваривать, а запекать. Вроде ничего особенного, но на выходе разница вкусов весьма ощутима. Запеченные овощи имеют удивительный насыщенный вкус, который вы никогда не получите при варке.

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г Картофель

300 г Морковь

300 г Свекла

200 г Зеленый горошек (замороженный)

200-300 г Огурец соленый

30 г Петрушка (зелень)

по вкусу Соль и перец

Для соуса Винегрет

3 ст. л. Подсолнечное масло

2 ст. л. Винный уксус (или яблочный)

Способ приготовления:

1.Разогрейте духовку до 180 градусов. Овощи хорошо помойте и запеките до готовности – картофель и морковь 40 минут, а свеклу 80 минут.

2.Дайте овощам остыть и порежьте на кусочки среднего размера. Выложите овощи в миску, добавьте соленые огурцы, горошек и порубленную петрушку.

3.Для приготовления соуса смешайте масло и уксус при помощи венчика, добавьте щепотку соли. Заправьте салат соусом, добавьте соль и перец по вкусу.

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