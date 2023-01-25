Телеведущий Григорий Решетник поделился в Instagram авторским стихом, который посвятил народной "элите", которая пасется у "бюджетного корыта". Стих он написал на фоне коррупционных и репутационных скандалов с участием чиновников в министерствах, органах центральной власти и правоохранительных органах, которые привели к кадровым "чисткам".
"Чиєсь мале дитя талановите, співаючи в метро у натовпі зимою
Збирає копійки несамовито, абид ля ЗСУ на фронт купити зброю.
А паралельно вдень і ніч, підбігши до бюджетного корита
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До крові б'ється віч-на-віч народом обрана "еліта".
Порядні ж люди серед них стоять в сторонці мовчки й тихо,
хоча могли колегам дати вже під дих, сказавши: "Зупиніться - буде лихо".
Панове, ви не падайте на дно, ще є в вас час покаятися слізно.
Бо як дитя з народом вийдуть із метро, тоді вже точно може бути пізно!", - написал стих Григорий Решетник.
Подписчики Решетника оценили его стих и написали для него несколько комплиментов: "Очень точно и правильно", "Очень правильные мысли", " Как хорошо сказано, пиши больше, у тебя выходит круто".
Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.
Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.
Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.