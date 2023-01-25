В этот раз на своей странице в Instagram ведущий впервые за 1,5 года решил сменить аватарку. Слава Демин выбрал портретное фото, на котором он позирует в патриотическом лонгсливе с надписью "Я украинец" латиницей.

"Впервые за 1,5 года сменил аватарку. Новая аватарка для мужчины – это как новая прическа для женщины 😀 Как вам?", - обратился он к поклонникам.

Лайками публикацию оценили некоторые украинские знаменитости, среди которых Светлана Лобода, Снежана Бабкина и Екатерина Кухар.

Украинцы в комментариях также оценили новое фото Славы Демина, засыпав его комплиментами и шутками:

"Такой брутальный, что аж страшно 👍💪💙💛";

"С ума сойти от красоты можно 😂";

"Не хватает 🐆🐆 а так хорошо👍";

"Надо еще селедку и длинные усы 😍. Казак Славка!";

"Очень хорошая аватарка!!! Вам очень подходит)";

"Ну так, как с прической у вас проблематично, то меняйте аватарки)))".

Добавим, ранее Слава Демин прокомментировал расставание своего друга, героя "Холостяка" Алекса Топольского и победительницы шоу Екатерины Лозовицкой: "Любовь может прийти в любой момент. Главное, всегда работать над собой и анализировать опыт прошлых отношений. Жаль, что так произошло с парой Алекса и Кати. Но у них все будет хорошо. Я в это верю и знаю🌹 И не надо никого осуждать. В каждом разрыве всегда виноваты оба".

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, что Слава Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.