В фотоблоге Виктория Варлей опубликовала коллаж с архивными фотографиями. Она показала, как за это время изменилась ее внешность.

Виктория Варлей - участница 12-го сезона телешоу "Холостяк" с Алексом Топольским, недавно вышедшая замуж, показала, как выглядела до пластических операций. В Инстаграм-Сториз знаменитость опубликовала коллаж с архивными фотографиями и показала, как изменилась ее внешность.

На пластическом счете Виктории Варлей: удаление комков Биша (хирургическая операция, направленная на извлечение скоплений жира щечного участка), блефаропластика (операция по изменению формы век, разрезу глаз), увеличение губ и т.д.

На фото Виктория Варлей позирует еще совсем юная и без вмешательств пластических хирургов. Одна из подписчиц написала актрисе, что просматривая ее старые фото, видит перед собой "два разных человека", но изменения в актрисе считает великолепными.

Бывшая девушка актера Тараса Цимбалюка отметила, что изменилась не только снаружи, но и внутренне, ведь много работала над своим усовершенствованием.

"Эти два человека разные не только снаружи, но и внутренне. Я смотрю на эти фото и вижу колоссальную работу над собой", — отметила актриса Виктория Варлей.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

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