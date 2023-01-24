Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко представила подборку самых обсуждаемых тем за последние сутки.

В этот раз ведущая рассказала, как враг продолжает окружать Бахмут с южного и северного направлений. ВСУ прилагают все усилия, чтобы удержать город (видео 1). Все атаки россиян на Запорожском направлении наши силы успешно отражают.

Известно также, что россияне снова обстреляли гражданские объекты Херсонщины (видео 2), а также пограничную Сумщину, где погибла многодетная мама.

Санкции в действии: российские солдаты получили приказ строго экономить боеприпасы (видео 3)

Евросоюз одобрил транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро. Марокко отправило в Украину около 20 танков Т-72Б. Это первая африканская страна, примкнувшая к военной помощи ВСУ (фото 4)

Немецкие войска начали перебрасывать зенитно-ракетные комплексы Patriot в польский город Замось, чтобы «прикрывать» там логистический пункт, где собирают военную помощь для Украины (видео 5).

В Кривом Роге накупили мощные прожекторы, чтобы лучше охотиться на шахедов. Подавляющее большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО – результаты свежих опросов обнародовала служба «Рейтинг» (фото 8)

Российские медиа после активного обсуждения «эффективности» нанесения ударов по нашей критической инфраструктуре, теперь называют эти удары «приписывающими россии» (фото 10).

Напомним, "Раньше не понимала": Ульянова стала экспертом на пост-шоу "Холостяк" и удивила признанием.

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