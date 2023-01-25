Ей очень жаль, что Алекс Топольский и его избранница Катя Лозовицкая расстались. При этом жена Решетника заметила один показательный момент на пост-шоу реалити, который ее неприятно удивил.

Супруга ведущего шоу "Холостяк" на СТБ Григория Решетника Кристина в Instagram Stories разместила пост, в котором прокомментировала расставание главного героя романтического шоу "Холостяк-12" Алекса Топольского и его избранницы Кати Лозовицкой.

Кристина Решетник призналась, что на протяжении того времени пока идет проект "Холостяк", она частенько анализировала, почему пары из реалити расстаются. Жена ведущего отметила, что обычной паре трудно поначалу вместе жить, а после реалити это сделать труднее в миллион раз.

"До этого были перелеты, подарки, эмоции, адреналин, а здесь в один день все это заканчивается. Повседневные будни не все могут пройти. У всех разные ожидания от отношений. Кто-то не проходит испытания славой, кто-то путает желаемое с действительным", - пояснила женщина.

Ей очень жаль, что Алекс Топольский и его избранница Катя Лозовицкая расстались, ведь они казались хорошей парой. При этом жена Решетника заметила один показательный момент на пост-шоу реалити, который ее неприятно удивил.

"Ответ Алекса на пост-шоу о том, что он думал о Саше, - Боже, как это было унизительно и неприятно слушать. Хочется, чтобы мужчины всегда сохраняли свое лицо, контролировали эмоции и отвечали за свои слова - вот самое важное", - добавила Кристина Решетник.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

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