Неожиданный разрыв «Холостяка» Никиты Добрынина со своей женой не только шокировал украинок, но и разочаровал.

Как сообщает Politeka.net, разрыв отношений Никиты Добрынина и Даши Квитковой продолжают обсуждать в соцсетях.

Некоторые из поклонников пары не сомневаются, что до окончательного развода не дойдет и они снова будут вместе, другие же выражают Даше слова поддержки. Мол, если женщина несчастлива в отношениях, с ними пора заканчивать.

Также есть те, кто шутит: «Снова холостяк», «отпиарились». Напомним, Никита Добрынин принимал участие в реалити-шоу «Холостяк-9» и именно на съемочной площадке встретил свою любовь.

На тот момент Добрынину был 31 год, раньше он уже был женат. Именно с Квитковой состоялся первый поцелуй 9-го сезона. 20-летняя блондинка уверенно дошла до финала, а завязавшиеся между ней и холостяком чувства сохранились и довели влюбленных до алтаря.

Кстати, незадолго до своего разрыва Добрынин и Квиткова обвенчались. Это произошло спустя два года после свадьбы. Но и это не смогло спасти пару.

«Зачем было венчаться вообще так быстро, не проверив на прочность свои отношения», «Венчание это не пиар! Я тоже не понимаю»,

«Как можно развестись через 4 месяца после венчания? Значит все было показушно. Я считаю, что венчаться нужно, когда ты 100% уверен в своих чувствах и партнере и хочешь прожить с этим человеком всю жизнь»,

«Я вообще не верю в эти браки. Нельзя найти любовь так, это все как запрограммировано другими людьми. Он скорее найдет свою любовь где-нибудь случайно в кафе или на вечеринке. Поэтому это все прогнозируемо»,

«Да, многие принимают участие в шоу, для того чтобы набрать подписчиков и быть известным. Квиткова зашла слишком далеко (даже родила), а когда Никитин остался без работы, то зачем это бремя. Квиткова уже и так набрала себе аудиторию, чтобы зарабатывать немалые деньги. Сейчас именно семья сейчас самая главная, а они так легко отказываются от семьи» , – возмущаются пользователи соцсетей.

Напомним, Даша Квиткова после расставания с Добрыниным поразила горячим видео.

Также сообщалось, что Квиткова раскрыла, как сбросила более 30 кг после неудачных диет.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Холостяк" Никита Добрынин впервые высказался после расставания с Квитковой.