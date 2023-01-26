Украинская модель Даша Астафьева встретилась с морпехом и защитником Мариуполя Михаилом Диановым. Она показала общие фото и поблагодарила его за все, что он сделал для украинцев: Михаил не только до последнего защищал Мариуполь, он и сейчас пытается помочь, чем может. Но нашлись пользователи сети, которые написали под постом неприятные комментарии - артистка не выдержала и гневно им ответила.
В частности, пользователи спрашивали, "за, что именно" она благодарна, намекали на то, что Михаил ее якобы содержит и писали, что те вместе на вилле отдыхали.
Артистка Даша Астафьева очень метко отметила, что все пользователи сети, которые такое пишут просто "тупые" и опустились на "дно".
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"Сейчас покажу, то за кого мне стыдно. Это низость и тупость. К сожалению именно в такое время, повылазило вот это", - отметила Даша Астафьева и показала скрины с комментариями от пользователей сети.
Под ними артистка добавила: "Просто нет слов. Дно".
Стоит отметить, что с морпехом Михаилом Диановым знакома также певица Оля Полякова. В ноябре прошлого года она провела благотворительный онлайн марафон, чтобы купить бионические протезы для пострадавших украинцев.
За три недели она собрала 2 миллиона гривен, а наибольшим благотворителем стал защитник "Азовстали" – он пожертвовал 1 миллион 700 тысяч гривен из средств, которые ему задонатили украинцы.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.