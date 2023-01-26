Артистка Даша Астафьева очень метко отметила, что все пользователи сети, которые такое пишут просто "тупые" и опустились на "дно".

Украинская модель Даша Астафьева встретилась с морпехом и защитником Мариуполя Михаилом Диановым. Она показала общие фото и поблагодарила его за все, что он сделал для украинцев: Михаил не только до последнего защищал Мариуполь, он и сейчас пытается помочь, чем может. Но нашлись пользователи сети, которые написали под постом неприятные комментарии - артистка не выдержала и гневно им ответила.

В частности, пользователи спрашивали, "за, что именно" она благодарна, намекали на то, что Михаил ее якобы содержит и писали, что те вместе на вилле отдыхали.

Артистка Даша Астафьева очень метко отметила, что все пользователи сети, которые такое пишут просто "тупые" и опустились на "дно".

"Сейчас покажу, то за кого мне стыдно. Это низость и тупость. К сожалению именно в такое время, повылазило вот это", - отметила Даша Астафьева и показала скрины с комментариями от пользователей сети.

Под ними артистка добавила: "Просто нет слов. Дно".

Стоит отметить, что с морпехом Михаилом Диановым знакома также певица Оля Полякова. В ноябре прошлого года она провела благотворительный онлайн марафон, чтобы купить бионические протезы для пострадавших украинцев.

За три недели она собрала 2 миллиона гривен, а наибольшим благотворителем стал защитник "Азовстали" – он пожертвовал 1 миллион 700 тысяч гривен из средств, которые ему задонатили украинцы.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.



