Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на нашумевшее интервью Юрия Дудя с российским актером Оскаром Кучерой.

Надо сказать, что за 9 дней это интервью собрало более 18 миллионов просмотров. И вызваны они в первую очередь странной позицией Кучеры и его способом выражать свои мысли. В пародии Юрий Великий попытался передать эту манеру российского актера, а заодно и реакции Дудя. И надо сказать, получилось у него весьма оригинально и правдоподобно, причем настолько, что пользователи начали шутить на тему, где оригинал, а где пародия.

"КУЧЕРА у Дудя: Что осталось ЗА КАДРОМ. @yurydud отметил, жаль вот только Кучеру отметить не могу... Да и не в чем ему, особо, отметиться", - подписал видео комик.

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию Великого:

"Все как было на самом деле!".

"Блин, в точку. Таких дебилов я еще не видел, и не слышал".

"Невероятно. Перешлите это Дудю, это поможет в реабилитации после того интервью".

"Лучшая версия Кучеры, он может только позавидовать".

"Маразм. Кучера – болван, которых мало".

"Шедевр. Я даже не знаю кого, вы не можете сыграть".

"Аплодирую стоя! Супер!".

"Это гениально. Аплодирую. Глупейшего дурака не было у Дудя".

"Теперь главное не перепутать, где оригинал, а где пародия".

"Я в шоке, какой шедевр".

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