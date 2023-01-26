Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева уже поделилась радостной новостью - она выпустила песню, которую очень долго ждали фанаты. Так, сегодня артистка презентовала новую песню на украинском языке под названием "Вотсап" (чтобы прослушать композицию, доскролльте страницу до конца).

В описании трека сообщается, что в его написании принимала участие сама артистка, ее новый бойфренд, украинский ресторатор Михаил Кацурин, и украинский продюсер Иван Клименко.

«Боже какая душевная песня, сердце окнуло во время прослушивания . Очень классная песня новый хит; Спасибо за творчество, твои песни они отвлекают меня в трудные моменты моей жизни;

У меня мурашки по телу от этой песни, эта песня заслуживает быть хитом; Все ее песни в душу; Ваши песни как будто пишут о моей жизни. Спасибо за контент в такую трудную минуту;

Очень классная песня; Я бы сказала что это лучшая песня, оно и так есть, теперь от нее не отойду; Очень красивая песня; Спасибо Надя. Крутая песня, за душу трогает сильно; Надюша, кайф, это то, что очень подходит тебе 🥰❄️Этот голос».

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