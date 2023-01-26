Алекс Топольский также сказал, в финале шоу ему казалось, что Катя больше готова к серьезным отношениям и семье.

Накануне главный герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский дал интервью, в котором объяснил, почему у него не сложились отношения с финалисткой проекта Екатериной Лозовицкой. Об этом мужчина рассказал в интервью Факты ICTV.

По словам бизнесмена, у него не сложилось с 26-летней моделью из-за безынициативности девушки. Алекс Топольский сторонник того, чтобы два человека были заинтересованы в отношения, но не увидел никаких шагов навстречу от победительницы реалити. Еще до полномасштабного вторжения рф пара поняла, что им не по пути.

"К сожалению, я не чувствовал отдачи от Кати. Так долго продолжаться не могло и настал момент, когда я понял, что лучше разойтись сейчас, чем потом сожалеть. Поэтому я инициировал разговор", – признался Алекс Топольский.

Он также сказал, в финале шоу ему казалось, что Катя больше готова к серьезным отношениям и семье.

Екатерина Лозовицкая же со своей стороны утверждает, что инициатором разрыва отношений выступила она, поскольку в отношениях с Алексом ей не хватало заботы, ухаживаний, романтики, страсти и общих эмоций, и что образ принца улетучился сразу, как только погас свет камер.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.