Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский после проекта имел отношения с Екатериной Лозовицкой всего месяц. По словам бизнесмена, у него не сложилось с 26-летней моделью из-за безынициативности девушки. Кроме того, он рассказал в интервью Факты ICTV, что жалеет о том, что отпустил другую участницу проекта.

Алекс Топольский признался, что после просмотра всех серий шоу на телевидении изменил мнение о некоторых девушках.

Он заявил, что сейчас имеет теплые чувства к Виктории Варлей и даже пожалел, что так рано ее отпустил. Артистка создавала классное настроение на проекте и являлась настоящим фейерверком эмоций. На фоне актрисы Екатерина Лозовицкая показалась мужчине очень холодной и сдержанной.

"Было интересно наблюдать за Викой. Я все же немного сожалею, что попрощался с ней рано. Она создавала классное настроение. Это как Новый год – ждешь снег для настроения, но знаешь точно, что он не выпадет, потому что живешь в Зимбабве. Удивительно было не увидеть у Кати никаких эмоций на протяжении общения с девушками во время проживания в доме. Иногда такой Катя была и со мной", – не стал скрывать Алекс Топольский.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

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