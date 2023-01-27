Телеведущий Владимир Остапчук показал, как съездил в Изюм, а также рассказал, почему уехал в Канаду.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Не забывает звезда и об Инстаграм, где в этот раз решил рассказать о Канаде, куда уехал в 2016 году.

"В 2016 году я почти выехал из Украины в Канаду. Ибо не хотел, чтобы мои дети росли в этой системе. Я ее просто ненавидел. Систему, где можно купить, продать, нарисовать, договориться. Где чиновник безнаказан, где быть депутатом это «вау устроился по жизни». И система была повсюду. Простой тест: «кто из вас сдавал на права, а не купил/подарили/договорился?». Это страшная система… Но сейчас я как никогда верю, что наше поколение может победить этого врага – здесь и сейчас. Чтобы не было батальонов «Монако», «Марбелья» и Пхукетского котла. Чтобы не было стыдно ни перед Воинами, ни перед честными людьми, ни перед детьми. Верю, что сможем", - написал Остапчук.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень люблю Украину! Но именно то, что если у тебя есть деньги ты можешь практически все купить, пугает сильно! Поэтому и не хочу, чтобы мой ребенок жил в такой среде. Надеюсь, мы сможем и это победить, и тогда Украина будет идеальной!";

"Надеюсь, что перемены произойдут. Но, когда каждый день всплывают новости о том, как чиновники задержаны на взятке, впадаешь в отчаяние и чувствуешь такую ненависть к этим тварям, собственным соотечественникам!!".

Напомним, Остапчук присоединился к известному флэш-мобу, но украинцы не оценили

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