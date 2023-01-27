Певица, актриса, модель и волонтер Даша Астафьева не так часто делится новыми кадрами в Инстаграм, как раньше. Тем не менее, каждое фото звезды бурно обсуждают в сети и пишут ей много комментариев.
В этот раз Даша Астафьева поделилась неожиданным кадром, на котором позировала вместе с Виталием Кимом. Глава областной военной администрации Виталий Ким позировал на кадре вместе с Дашей, удивив ее поклонников.
«Никогда не знаешь, где встретишь легенду» - пишет Даша.
Также Даша Астфьева поделилась памятным фото после встречи с защитником "Азовстали" Михаилом Диановым, который пережил российский плен. Мужчина получил серьезные травмы, а также нуждался в серьезном и долгом лечении, он уже успел стать героем.
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«Мы запомнили это знакомство. И хочу, чтобы эти фото остались здесь. Среди нас должны быть светлые люди. Лучше нас. И даже если дальше и дальше сомнения в этом увеличиваются» - пишет Астафьева под кадром с украинским героем и защитником.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.