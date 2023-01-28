Популярная украинская певица Надя Дорофеева начала петь на украинском языке и недавно представила новую композицию. В ее написании принимала участие сама артистка, ее новый бойфренд, украинский ресторатор Михаил Кацурин, и украинский продюсер Иван Клименко.

«Бывает так, что сильное желание чего-то превращается в одержимость. И чтобы получить вожделенное, нужно пройти сквозь боль, сквозь излом, пережить все. Здесь главное не останавливаться – идти до конца.

Вотсап – на YouTube и всех стримингах» - написала Надя, напоминая о своей вышедшей композиции.

Вчера артистка представила новый хит, поэтому и коллеги ее поддержали. Слава Демин написал: «Надя! Это топчик!!!! Видно, что композитор делал песню с любовью)».

В сети также поделились своим мнением:

«Ой, как мне нравится; Этот клип вау! Особенно концовка просто до слез; С тех пор как вы начали свою сольную карьеру, вышла настоящая Надя...;

Гордитесь своим искусством и своим мастерством!; Невероятное превращение репертуара за этот год; Мечта всех школьных групп; Фирменно, как всегда».

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