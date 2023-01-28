Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая стала победительницей шоу "Танці з зірками". Также звезду приглашали в качестве четвертой судьи на проект, что вызвало бурные обсуждения среди украинцев. После этого Гвоздева успела побыть хореографом-постановщиком на грузинском аналогичном проекте, где Илоне очень понравились призы для конкурсантов.

Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где в этот раз хореограф похвасталась селфи. При этом танцовщица засветила беспорядок в своем доме.

"Когда окончательно смогу разложить все вещи по местах и более менее уберу", - написала Илона на селфи в сторис.

А до этого звезда показала стол, который подарили родители.

"Видите этот стол? Он, как для меня - шикарный. Потому что нам подарили его родители мужа, но было одно но", - написала Гвоздева.

"Столешница была без ножек, потому что была привезена еще очень давно, я начала заниматься поиском производителей и знаете, перебрала не одну фирму, потому что на такой массивный стол не все готовы браться за работу", - призналась Гвоздева.

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