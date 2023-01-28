На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить питательное и вкусное блюдо для всей семьи.

"Друзья, сегодня готовим с вами картофельные зразы с курино-говяжьим фаршем. Готовится довольно легко, при этом блюдо имеет насыщенный вкус, сытное и одновременно нравится детям и взрослым💛А еще, что сейчас очень важно, их можно заготовить впрок и есть несколько дней даже холодными. От этого они не становятся менее аппетитными", - советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 кг картофеля

80 г муки

1 яйцо

450 г фарша из говядины и курицы

2 большие луковицы

2 зубчика чеснока

Соль и черный перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Панировочные сухари

Сначала отварите картофель в подсоленной воде, слейте воду, сделайте пюре и охладите его.

Для начинки обжарьте на растительном масле чеснок, затем добавьте лук. Далее выкладываем на сковороду мясной фарш и обжариваем все вместе.

Охлажденное пюре натрите на мелкой терке, чтобы масса была максимально однородной (это быстрее и легче, чем вилкой или лопаткой). Добавьте в картофель яйцо, муку, соль и замесите тесто. Влажными руками сформируйте зразы и обваляйте их в муке или панировочных сухарях. Обжарьте с обоих и наслаждайтесь. Они вкусны как горячие, так и холодные.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

Также Politeka писала, что Лиза Глинская дала рецепт простого и вкусного блюда для всей семьи.