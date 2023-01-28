Как пишет Politeka.net, Екатерина Лозовицкая - известная украинская блогерка, которая победила на шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Но после проекта пара не смогла построить отношения и очень быстро разошлась. Зато Катя стала успешной блогеркой, за которой следят почти 300 тысяч украинцев и в этот раз победительница романтического шоу решила поболтать с фанатами.

"Спрашивайте", - написала Катя в сторис.

"Хотела бы на самом деле вернуть отношения с Алексом?", - спросил фанат.

"Ну что это за вопрос. Хотела ли бы я вернуть отношения с Алексом? Какие отношения, которые длились месяц и полностью меня не устраивали. Эти отношения я должна хотеть вернуть? Ну нет, это было правильное решение, которое принято во время. Потому абсолютно никаких желаний вернуть что-то у меня нету", - сказала Лозовицкая.

"Кто все таки был инициатором вашего расставания? У каждого своя версия?", - спросил еще один фанат.

"Думающие люди поймут, кто говорил правду, а кто просто пытался себя защитить", - ответила Катя.

Напомним, победительница "Холостяка" Лозовицкая выдала неожиданные подробности закулисья шоу

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