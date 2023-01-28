В этот раз повар в Инстаграм решил рассказать, как вместе с коллегой готовит еду для внутренне перемещенных лиц с первого дня, как заведение работает и по сей день. Потому что еда — это такая базовая поддержка, которая нужна всем и может поднять настроение хотя бы в моменте.

«Раньше готовили и угощали именно в заведении, а теперь привозим еду в один из трех модульных городков во Львове. Вчера с нами готовил Brandon Chrostowski. Известный американский шеф-повар, ресторатор и политик.

Мы готовили салат из тыквы и яблок, лапшу с соусом на основе молока и куриные крылышки с душицей. А потом вместе с американским шефом пришли и раздали еду лично. Такая мелочь, но во-первых: люди подходили, мы обнимались, фотографировались и говорили о еде. И это было очень тепло. Во-вторых: наш иностранный гость почувствовал украинцев лучше, чтобы потом рассказать о нас в мире. И это о поддержке» - поделился Клопотенко.

В сети выразили также свое мнение:

«Очень вам благодарны 🙏 вы делаете большое дело! Весной меня и мою маму вы спасли от голода. Спасибо Вам 👏; Жду колабу с Гордоном Рамзи

Вдохновение на пути к Победе!; Очень приятно следить за вами как за человеком, искренне влюбленным в свое дело и неравнодушным к другим. Вы молодец».

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом украинского сэндвича со свеклой.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.