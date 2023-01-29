Популярная украинская актриса Анна Саливанчук решила ответить на самые интересные вопросы поклонников и привлекла внимание к себе. Ответы артистка сопроводила личными кадрами в Инстаграм.

Сначала актриса показала фото, где была маленькой. Этот кадр заинтересовал украинцев, ведь многие посчитали: дети артистки просто точная копия самой Саливанчук в детстве.

После Анна отреагировала на тему «Как привлечь внимание мужчины?».

«А вы уверены, что вам это надо? Ибо если внимания нет – это значит, что любовь закончилась. Если же вы знаете, что любовь есть, просто вы устали друг от друга. Тогда… ролевые игры, романтика, привлекательное белье»- написала Анна.

Также она ответила, помогла ли ей одна процедура в салоне с похудением:

«Но это работает только с правильным питанием. Если вы и дальше будете много есть, то все см и кг вернутся» - поделилась Саливанчук.

Анна не раз делилась тем, что недовольна своим весом и фигурой, ей хотелось бы выглядеть так, как до рождения двух сыновей, она скучает по тем формам.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.