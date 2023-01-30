Ведущий "Холостячки" Григорий Решетник удивил своими талантами во время записи интервью с молодой певицей.

Украинская певица Яна Шемаева, которая известна как Джерри Хейл, прославилась исполнением каверов на песни популярных исполнителей и продолжает привлекать внимание. Артистка старается общаться с фанатами в сети и часто делится новыми кадрами.

В этот раз исполнительница появилась на специальном шоу вместе с Григорием Решетником "Як ти?", заинтересовав поклонников. Сам телеведущий решил поделиться также отрывком из закулисной жизни.

Успел Григорий и запеть вместе с Яной, получив много комментариев.

«Новый дуэт 💃🏻🕺🏻 И новое откровенное интервью «Как ты?» 📺» - написал телеведущий.

В сети поделились своим мнением:

«Неплохой дуэт))); можете уже записывать песню😂🔥; Какие там Потап и Настя....Дорофеева и Позитив....это все не о чем.. Гриша ! Вы без работы никогда не останетесь! Дуэт бомба;

Чрезвычайно искреннее интервью; Гриша лучше спел; И что дальше?ой извиняюсь и что ниже?; А кто эта женщина?; Следующий голос страны с участием Гриши».

Также Яна подробнее рассказала о своем обучении в США.

Артистку в прошлом году приняли на обучение в американский колледж Беркли, где студентов-украинцев очень мало. Яну очень расстроило, что для украинцев нет никакой скидки на обучение. Один семестр обучения стоит аж 40 тысяч долларов (почти 1,5 млн гривен).

Напомним, что произошедшее с Jerry Heil ошеломило Надю Дорофееву, Викторию Булитко и других звезд.

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