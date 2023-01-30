Украинская певица Яна Шемаева, которая известна как Джерри Хейл, прославилась исполнением каверов на песни популярных исполнителей и продолжает привлекать внимание. Артистка старается общаться с фанатами в сети и часто делится новыми кадрами.
В этот раз исполнительница появилась на специальном шоу вместе с Григорием Решетником "Як ти?", заинтересовав поклонников. Сам телеведущий решил поделиться также отрывком из закулисной жизни.
Успел Григорий и запеть вместе с Яной, получив много комментариев.
«Новый дуэт 💃🏻🕺🏻 И новое откровенное интервью «Как ты?» 📺» - написал телеведущий.
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В сети поделились своим мнением:
«Неплохой дуэт))); можете уже записывать песню😂🔥; Какие там Потап и Настя....Дорофеева и Позитив....это все не о чем.. Гриша ! Вы без работы никогда не останетесь! Дуэт бомба;
Чрезвычайно искреннее интервью; Гриша лучше спел; И что дальше?ой извиняюсь и что ниже?; А кто эта женщина?; Следующий голос страны с участием Гриши».
Также Яна подробнее рассказала о своем обучении в США.
Артистку в прошлом году приняли на обучение в американский колледж Беркли, где студентов-украинцев очень мало. Яну очень расстроило, что для украинцев нет никакой скидки на обучение. Один семестр обучения стоит аж 40 тысяч долларов (почти 1,5 млн гривен).
Напомним, что произошедшее с Jerry Heil ошеломило Надю Дорофееву, Викторию Булитко и других звезд.
Также сообщалось, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.
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