Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк", а недавно разорвал отношения со своей женой Дашей Квитковой, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал кадры, на которых показал, чем занимается, пока бывшая нежится на Мальдивах.

Как оказалось, Никита вместе с другими знаменитостями – ведущими, актерами, комиками и звездами спорта – сыграл благотворительный матч, на котором собирали средства на поддержку ВСУ. Похоже, игра прошла очень успешно, так как удалось собрать полтора миллиона гривен.

В подписи к публикации Добрынин рассказал: "Провели легендарные игры для сбора средств в помощь ВСУ. Очень горжусь своей командой, всеми участниками соревнований. Мы выкладывались на максимум, чтобы вам интереснее было наблюдать за игрой. Это очень круто повлияло на донаты. Собрали 1500. 000 грн. И уверен, это только начало, не будем останавливаться".

Отметим, что недавно блогерша Даша Квиткова пришла на интервью к Маше Ефросининой и сделала заявление, что они с Никитой Добрыниным расстались. По словам девушки, сейчас они оба работают с психологом, чтобы сохранить нормальные отношения ради ребенка, который родился в их браке. К слову, на днях Квиткова вместе с сыном отправилась отдыхать на Мальдивы, о чем поспешила похвастаться в соцсетях.

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