Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Звезда до 2020 года был женат на Елене Войченко, которая родила двоих детей - Эвана и Эмилию. А после полномасштабного вторжения бывшая жена отправилась с ними в Канаду и до августа Владимир с ними не виделся, а также жаловался на отсутствие связи. Но уже в конце лета Остапчуку удалось съездить к детям и повидать их.

Не забывает Владимир и об Инстаграм, где в этот раз показал послание от Эвана.

"Папе от Эвана", - написано было на листочке и нарисованы сердечка.

"Скучаю", - прокомментировал записку Остапчук.

До этого Владимир прокомментировал отношения с Еленой. Как оказалось, звезда сожалеет за последние свои поступки.

"Много вопросов об Елене, детях и наших нынешних отношениях. Я наделал много глупостей. Есть вещи, которые не нужно было говорить или делать, никогда и никому. Мне за них досадно и стыдно, но это был я. Поэтому ответственность за них несу я сам полностью и еще долго буду нести", - признался Остапчук и также опубликовал фотографию с детьми на пляже в Канаде, где с ними проводил время летом.

Напомним, Остапчук после новости о разводе поделился новыми кадрами из Канады, где его дети

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