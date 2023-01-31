Однажды Слава Демин признался, что когда-то давно имел роман с известной ведущей. Некоторые догадывались, что это могла быть либо Леся Никитюк, либо Лидия Таран.

Несколько лет назад знаменитый украинский теле- и радиоведущий Слава Демин сообщил о том, что расстается со своей женой. Как выяснилось, с тех пор мужчина не только активно занимался своей карьерой, но и успел побывать в отношениях и к тому же со своей коллегой. В программе "Слава+" шоумен рассказал, что у него были отношения с известной ведущей.

Ранее звезда рассказал, что несколько месяцев жил вместе со своей избранницей, но в конце концов пара приняла решение разъехаться из-за качества совместной жизни. После расставания пара осталась друзьями и телеведущая продолжила поддерживать Славу и даже разрешила ему оставаться у себя дома.

Некоторые поклонники ведущего предположили, что это могла быть либо Леся Никитюк, либо Лидия Таран. В новом интервью радиоведущий неоднозначно ответил на слухи о романе с Лесей Никитюк.

"Мы с Лесей очень давно знакомы. Когда-то делали вместе классный проект "Леся здеся". Мы до сих пор в классных отношениях", – объяснил Слава Демин.

Однако на вопросе "Кто кого бросил?" Демин и спалился. Он не ответил, а лишь застенчиво попросил: "Следующий вопрос".

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, ведущий Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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