Победительница "Холостяка" Даша Ульянова призналась, как ее спортивное прошлое отразилось на здоровье, поделившись с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая имеет звание Мастера спорта Украины. Звезда решила попробовать свои силы на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком и победила на проекте, но построить отношения после шоу паре не удалось. Зато Даша стала успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. А в этот раз звезда рассказала о спорте.

"14 лет. Гибкость всегда была одной из моих сильных сторон... Красиво, правда? 25 лет", - написала на сторис Даша.

"А теперь показываю вас сегодняшние реалии. Не то, что я хочу вас как-то напугать, но просто знайте: великий спорт имеет великие последствия. Теперь каждый год мне нужно проходить курс витаминов (уколы) Спасибо Богу, что это так! Просто они такие болезные. Не типичный, зато правдивый контент", - написала Даша на следующем сторис и показала, как ей мама делает укол.

"Вы только послушайте, как поддерживает меня мама. Реально ее "ты моя звездочка, все будет хорошо", так успокаивает. Берегите родителей", - продолжила Ульянова.

А после этого Даша показала свою стену, где были все награды, которые ей удалось завоевать, когда она занималась спортом. Количество медалей получилось довольно внушительным.

"Вспомнила, за что мне те уколы", - написала под фото Даша.

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