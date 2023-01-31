Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала закулисье ее масштабных концертов и ярких шоу и фрагменты этих выступлений.

Как оказалось, сейчас Светлана готовится к новым концертам за границей. В ролике звезда показала работу с хореографом, звукорежиссерами, другими специалистами, репетирует свою игру на барабанах. На некоторых кадрах уже можно увидеть фрагменты выступлений, радостную публику и работу певицы на сцене.

В подписи к публикации Лобода написала: "Мы облетели десятки городов нашей необъятной планеты. Впереди новый рывок! В каком городе вы хотели бы увидеть наше шоу? Если мы еще не доехали до вас, то обязательно исправим в этом году. А пока держим курс на Ташкент. Уже 31-го января! В каком городе".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, приглашая ее в свои города:

"Тур по Украине".

"Неужели украинские города не заслуживают концертов? Обязательно нужно ехать за границу? Нам тоже нужна хотя бы небольшая перезагрузка!".

"Украинский тур".

"Гордость украинского народа".

"На красной площади ждем ваш концерт. После победы Украины!".

"Хотим концертный тур по городам Луганщины: Стаханов, Первомайск, Попасная, Кременная, Рубежное. Как маршрут?".

"Ижевск, но этого уже не будет".

"Варшава".

Напомним, "Они не знают, кто мы": Христина Соловий рассказала, почему украинцев невозможно победить.

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