Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница, которая прославилась благодаря своим хитам "Головы" и "Рыбки". Теперь артистка довольно успешная и успела посотрудничать со многими звездами.

Не забывает Alyona Alyona и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз артистка рассказала о своем неудачном опыте.

"Не занимайтесь самолечением!", - написала звезда.

"Я уже почти пришла. Что-то я поздно решила записывать. Но, значит, слово первое: не занимаемся самолечением. Сейчас очень легко начать заниматься самолечением, так как ой, мы в Европе, врач далеко... Знайте, что в некоторых случаях это приводит к плохим результатам, а в некоторых и к летальным. Не делайте этого, не будьте как я, идите к врачу", - сказала Alyona Alyona.

"Не откладывайте лечение. Ибо это дорого, это долго и не ок", - написала на втором сторис звезда.

"Второе слово, каждое наше откладывание обращения к врачу на потом, как мы это любим, когда уже припечет, дает нам: а) еще одни симптомы дополнительные; б) осложнения болезни; в) лечение, которое бьет по карману и занимает очень много времени. Вопрос ваш, чем вы хотите болеть, как долго, и за сколько денег вы хотите лечиться, не вопрос, в выбор, да", - добавила артистка.

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