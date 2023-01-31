Солистка KAZKA Александра Зарицкая поделилась кадрами с утра, признавшись, кто ее не выпускает из кровати.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая также является солисткой группы KAZKA. Звезда прославилась, когда пришла на шоу "Х-Фактор", где спела авторскую песню "Свята", которой восхитила даже Настю Каменских. А недавно Зарицкая была участницей шоу "Танці з зірками", где дошла почти до финала. Благодаря этому Александре удалось сбросить несколько десятков кило.

Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где в этот раз поделилась утренним селфи. Как можно заметить, артистка лежит со своими домашними любимцами в кровати.

"Ну как от это все выдержать) мои девчата сегодня с утра не выпускали меня с кровати, устроив блокаду", - написала Зарицкая под публикацией.

А до этого Зарицкая рассказала о встрече с украинскими героями. Как призналась звезда, она виделась с бойцами полка "Азов".

"На днях я рассказывала, что пытаюсь находить силы, чтобы заниматься собой, уходом и т.д. Но после встречи с ребятами, я была в шоке, насколько они заряжены, улыбаются. Такие харизматичные, интересные, веселые! Это и есть настоящий пример для меня. Люди, защищающие нашу свободу, рискуют жизнью, находятся в самых экстремальных условиях, и все равно смеются и вдохновляют всех вокруг!", - написала артистка.

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