Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая также является солисткой группы KAZKA. Звезда прославилась, когда пришла на шоу "Х-Фактор", где спела авторскую песню "Свята", которой восхитила даже Настю Каменских. А недавно Зарицкая была участницей шоу "Танці з зірками", где дошла почти до финала. Благодаря этому Александре удалось сбросить несколько десятков кило.
Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где в этот раз поделилась утренним селфи. Как можно заметить, артистка лежит со своими домашними любимцами в кровати.
"Ну как от это все выдержать) мои девчата сегодня с утра не выпускали меня с кровати, устроив блокаду", - написала Зарицкая под публикацией.
А до этого Зарицкая рассказала о встрече с украинскими героями. Как призналась звезда, она виделась с бойцами полка "Азов".
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