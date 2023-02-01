Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - успешная украинская певица и солистка группы KAZKA, которая прославилась благодаря шоу "Х-Фактор". А несколько лет назад группа попробовала свои силы на Нацотборе на Евровидение. Но стать участниками от Украине коллективу не удалось, хоть и победительница отбора MARUV не поехала на конкурс и KAZKA получила предложение занять их место. Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где в этот раз показала, как встретилась с защитниками Мариуполя.

"Имели за честь спеть для наших героев из «Азов» и принять участие в аукционе в пользу полка", - отметила артистка.

"Невероятный вечер с действительно вдохновляющими людьми — продолжать улыбаться, создавать, жить! Не устаем благодарить наших защитников за эту возможность", - добавила Александра.

Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"супер молодцы! горжусь!";

"Самые лучшие".

До этого Александра рассказала о тяжелом годе, который пришлось пережить.

"В этом году было слишком много экзаменов ценой в жизнь. Поэтому нам очень хотелось устроить вам маленький праздник и презентовать подарок в канун Нового года", - написала Александра, интригуя новым релизом альбома.

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