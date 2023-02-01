Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко рассказала о главных новостях за 342-й день полномасштабной войны.

На своей странице в Instagram ведущая со ссылкой на данные американского Института изучения войны отметила, что россия готовится к наступлению и усиливает подразделения на Донбассе. Сейчас самая сложная ситуация остается вокруг Бахмута, впрочем, оккупанты не смогли перерезать трассу Часов Яр-Бахмут – утверждает представитель Восточной группировки ВСУ.

Оккупанты подсчитали, что в россии в живых осталось меньше половины десантников (видео 1).

С 1 февраля украинским военным, которые не выполняют боевые задания, отменят дополнительную выплату в 30 тысяч гривен, впрочем, саму зарплату планируют поднять до 20 тысяч (было около 13).

Американский президент заявил, что обсудит потребности Украины в современном вооружении с Зеленским (фото 2). Заявление Байдена прозвучало на следующий день после того, как президент США сказал, что не рассматривает возможность предоставления Киеву военной авиации.

Маричка Падалко добавила, что Вашингтон не видит признаков того, что американская военная помощь использовалась в Киеве не по назначению (фото 3).

Ведущая также показала, как киевляне немного развлеклись после того, как выпал снег, вытоптав на площадке слова из популярной песни "Орка тіло ляже в ґрунт - допоможе ЗСУ".

Организаторы Евровидения в Ливерпуле определились с лозунгом и эмблемой конкурса (фото 5).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.